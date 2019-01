El leonés que se no quita el palillo de la boca ni para la foto del DNI

Tiempo de lectura: 1



. "Yo soy de palillo habitual. Así que mi familia me retó a aparecer con él en la foto del DNI. Me hice la foto, fui a la comisaría y yo creo que pensaron que era un reflejo de la foto. Pero lo cierto es que pasó el filtro", ha contado Sergio en Herrera en COPE. El leonés reconoce que pasa unas "cuatro o cinco horas" con el palillo en la boca. "Nada más que entro en un bar lo suelo coger. Y siempre llevo en la cartera o en el coche alguno", ha dicho. Hasta, a veces, se duerme con él. Su 'vicio' también ha provocado algún incidente. "A veces le he ido a dar dos besos a una chica y le he clavado el palillo en los mofletes", ha contado.

Por cierto. Ese “no hay huevos” incluía una apuesta que, lógicamente ha ganado Sergio. Si conseguía el reto, había una cena de por medio. La noticia, lógicamente, se ha hecho viral aunque la cena todavía está pendiente de celebrarse.