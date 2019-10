La lección de Herrera a la independentista Borrás: "Usted quiere decidir por mí"

El rifirrafe ha comenzado cuando Borrás ha preguntado si tener a personas de paz en la cárcel no era violencia. "No, si han cometido un delito Desobedecer al TC es delito y se lo explicaré. Es delito poner las urnas en un lugar para tomar una decisión que corresponde a todos los españoles. Usted no puede con su voto quitarme a mí Cataluña porque forma parte de mi país. Usted quiere decidir por mí. El que comete un delito tiene que ajustarse a los códigos penales y las leyes. Y es lo que deciden los tribunales independientes, no los gobiernos. Esto es el abecé de las cosas", le ha dicho Herrera.

Borrás ha respondido poniendo en duda la independencia de los jueces. "Los tribunales independientes en España no los conocemos. No existe la separación de poderes, no hay presunción de inocencia... Nuestros compañeros que formaban parte del gobierno legítimo llevaban en su programa electoral, revisado por la Junta Electoral, la celebración de un referéndum", se ha defendido Borrás.

Herrera le ha recordado que cuando el Constitucional prohíbe algo "hay que hacerle caso". "Porque si nom te expones a que el correctivo de la Justicia caiga sobre ti", le ha dicho. Y le ha recordado que ningún país europeo defiende el derecho de la autodeterminación. "Si es un derecho fundamental tendría que estar en los demás países. Es una cosa que se han inventado ustedes. Sólo está decretada por la ONU para algunas colonias en tiempos inmemoriables. No existe en Francia, Alemania, Inglaterra...", ha asegurado Herrera.

Al final, Borrás ha dejado caer que ve a Cataluña como una "colonia española" y Herrera le ha contestado así: "Si es una colonia, ¡benditas las colonias!"