La lección de Antonio Naranjo a Monedero tras su escrache en Cádiz: "Lo que no puede ser, Monedero, es..."

En la hora de la tertulia en "Herrera en COPE", los colaboradores del programa han opinado sobre ambos incidentes. Antonio Naranjo lo tiene claro: "No hay ni razón ni razones, pienses lo que pienses, para justificar algún tipo de escraches. Fue una vergüenza lo que le pasó a la ministra y está fatal lo que le pasó a Monedero. Lo que no puede ser es que tu reflexión no sea 'nosotros iniciamos esto y entre todos tenemos que terminarlo'. No puede ser que hace 15 días le dieran una pedrada a una diputada de Vox y toda esta gente se callara. No puede ser que tú llames pelea de bar a un linchamiento de dos guardias civiles en Alsasua y que luego porque te den cuatro voces en un bar de Sanlúcar digas que el fascismo y la ultraderecha intenta arrasar en España. Si defendemos una postura, la defendemos siempre. Y tiene más mérito cuando el receptor de la ofensa no comulga con tus ideas".

Sergio Barbosa, que dirige el programa en sustitución de Carlos Herrera durante el verano, subraya que "no hay escrache bueno y escrache malo". "Mal por los que acosaron este fin de semana y mal por los que iniciaron la tradición de traer el escrache a España para acosar a quien les convenía acosar", ha señalado.

Pilar García de la Granja recuerda que antes de Podemos en España no conocíamos la palabra "escrache". "Ellos trajeron el concepto y acción. A Monedero cuando me lo encuentro en las tertulías le digo que tienen que rebajar la tensión. Hay que acabarlo de raíz", ha concluido.