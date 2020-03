Las palabras de Herrera sobre los test defectuosos y el papel del Gobierno en el 8M: "Mienten"

"No hay día sin esperpento". Así ha comenzado Carlos Herrera su monólogo de las seis de la mañana. "¿Se acuerdan ustedes cuando en una de sus intervenciones de 'Aló, presidente' Sánchez decía que todo lo que el Gobierno iba a comprar iba a ser homologado?".

El comunicador de COPE ha recordado las palabras del jefe del Ejecutivo en las que afirmaba que "ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Se trata de tests fiables, homologados, y esto es muy importante: la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias", decía el presidente Sánchez.

Los test, sin embargo, se demostraron defectuosos o, en palabras de Herrera, "estos en vez de comprarlos en China se lo compraron a los chinos, que no es lo mismo". "Los test, que eran una auténtica filfa, tenían una sensibilidad del 30%", ha seguido explicando el presentador de 'Herrera en COPE'. "Los médicos se mosquearon porque no paraban de dar negativo y el método tradicional daba positivo y la Comunidad de Madrid lo que hizo fue quitarlos de en medio".

En su comparecencia en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio esta explicación: "Dijimos que lo comprobaríamos, hemos dicho que efectivamente no cumplían los estándares que queremos y exigimos que nos los cambien".

Sin embargo, Herrera ha recordado que "esto no lo estaría diciendo el ministro si la embajada china en España no hubiera salido diciendo que esa compañía, esa que nos vendió la burra, no estaba en la lista de empresas de fiar que nos ofrecieron las autoridades chinas". "El Gobierno tiene que saber a qué proveedor elige para que le haga la gestión", ha rematado Herrera.

La responsabilidad por el 8M

Pero este de los test, ha continuado recopilando Herrera, "no es el único caso en que el Gobierno es incapaz de decir 'me he equivocado'. Desde su chalet de Galapagar reaparecía convaleciente la ministra de Igualdad, Irene Montero, para hablar en La Sexta. ¿La fiebre habría obrado algún milagro en ella? ¿Estaría más humilde o abierta a la autocrítica?".

"Hicimos lo que nos dijeron todas las autoridades, tanto sanitarias como los expertos que estaban trabajando en el seguimiento de la evolución de los casos en España", declaró la titular de Igualdad.

"Mentira", ha dicho taxativo Herrera, "es mentira que hicieran caso a los expertos. A los de la Unión Europea no les hicieron caso. Mienten. Esta es otra que le echa la culpa a los demás. Cuando no es el proveedor son los expertos".

El "aparato de propaganda" del Gobierno

Es entonces, ha continuado Herrera, cuando surge "lo que esta gente maneja como nadie". "Estos son trileros y charlatanes fundamentalmente, pero tienen un aparato de propaganda absolutamente ejemplar. Un aparato de propaganda que está mandando mensajes de WhastsApp con notas de voz de supuestos médicos que solo denuncian a la Comunidad de Madrid". Todo, señala Herrera, con intención de "desviar el tiro".

También han intervenido, ha explicado Herrera, esos periódicos digitales "supuestamente profesionales" que ejercen de "pesebres de este Gobierno" y que están haciendo "esfuerzos patéticos por justificar a esta banda, para inventarse responsabilidades de la oposición".

"Y luego está el periodismo inventado", ha dicho Herrera en referencia al perfil falso de un supuesto periodista de La Marea, digital afín a Podemos. "Aquellos periodistas que incluso se buscan un nick, un alias, una personalidad paralela, e intentan manipular todo lo posible con maniobras patéticas. Están haciendo horas extraordinarias para convencernos de que menos mal que tenemos a este Gobierno y a este genio finisecular al frente".

Incluso, ha dicho Herrera, "están empezando a sacar imágnes del Prestige y del 11M, la maniobra es brutal". "Pronto dirán que el bochornoso episodio de los test se produjo porque llamaron a un proveedor habitual de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado el comunicador de COPE.