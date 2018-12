Lambán también deja la puerta abierta a la ilegalización de los partidos independentistas

Tiempo de lectura: 1



El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha alineado con su compañero de partido Emiliano García-Page y ha dejado la puerta abierta a una posible ilegalización de los partidos independentistas. En un tono muy firme, el presidente aragonés cree que no habría que destacar "absolutamente nada" y que "la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos". "El Estado debe recurrir a cualquier procedimiento para defender y proteger nuestras libertades", ha asegurado.

En su entrevista este jueves en 'Herrera en COPE', Lambán ha considerado que el Estado ha hecho en los últimos años "dejación de funciones" en Cataluña y el gobierno catalán ha ido ocupando todos estos espacios. "El Estado ha de volver a Cataluña con todas las consecuencias, de la misma manera que está presente, por ejemplo, en Aragón. Y eso se trasciende a una aplicación del artículo 155", ha dicho. Sobre la actitud del presidente del Gobierno en esta coyuntura, Lambán discrepa con Sánchez al asumir este desafío desde un punto de vista "positivo" y no cree en el diálogo como vía para una solución. "Hay que combatir el independentismo a través de la política y de la ley, no con el diálogo. Sánchez ayer dejó claro que responderá con firmeza, contundencia y proporcionalidad a las cuestiones que se planteen en Cataluña. Lo que no comparto con él es su punto de vista optimista respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más pesimista y al Gobierno le va a tocar asumir todas las competencias de órden público en Cataluña", ha vaticinado. El presidente aragonés confía en el buen hacer de Sánchez, con el que reconoce que ha tenido problemas de comunicación en el pasado pero con el que ahora mantiene "una buena relación". "Aunque las cosas se las digo como las pienso", ha añadido.