Karina Sainz Borgo: "Pedro Sánchez se ha puesto de perfil y su comentario es extemporáneo"

Karina Sainz Borgo, periodista venezolana asegura que día a día la situación de Venezuela es menos asumible, "estamos viendo salir a las clases más depauperadas, más pobres en condiciones infrahumanas", resalta Karina que recuerda que las clases altas ya han salido desde hace tiempo de su país. Los últimos venezolanos que se ven obligados a irse pasan a Colombia, " es el país más cercano, mucha gente pasa andando porque no hay forma de llegar, no hay gasolina, la gente no tiene dinero, pero la desesperación es tal que la gente se va a Brasil, a Ecuador por eso llama tantao la atención que Pedro Sánchez se haya puesto tan de perfil en su viaje por latinoamerica cuando en un comentario extemporáneo habla de diálogo".