El juez Vázquez Taín, tras la muerte de Rosario Porto: "Su frialdad era un mecanismo de defensa"

El juez José Antonio Vázquez Taín, responsable de la instrucción del caso y colaborador habitual de "Herrera en COPE", ha lamentado la muerte de Rosario y ha detallado cómo vio a la madre durante el juicio por el asesinato de su hija. "Su fachada no permitía ver su verdadera personalidad. Era una persona muy necesitada de apoyo y cariño. Sus padres, aunque la relación no fura buena, fueron para ella un pilar fundamental que le dio esa seguridad y que luego trató de buscar en otras personas y no encontró. Esa fachada de mujer dura y fuerte escondía una persona con muchas necesidades afectivas, con muchas necesidades de cariño y siento pena por ella. Nos tenía engañados en parecer peor de lo que era", ha asegurado.

Para el magistrado, era evidente que su frialdad "era un mecanismo de defensa". "Los informes psiquiátricos que presentaron sus propias partes para defender su inocencia ya decían que esa friadad era una estrategia. Por dentro sentían odio, miedo, rencor... Nunca ocultaron su malestar hacía mí y hacia la instrucción", ha asegurado.

Vázquez Taín ha subrayado que Rosario Porto tenía "tendencias suicidas" y que Instituciones Penitenciarias lo sabía, por lo que siempre estuvo vigilada y contó con un apoyo total durante sus años en prisión.