Juan Villoro, en 'Herrera en COPE': "La literatura se dedica a responder lo que no ha podido ser resuelto"

Juan Villoro nació el 24 de septiembre de 1956 en Ciudad de México. Hijo de la psicoanalista yucateca Estela Ruiz Milán y del filósofo catalán Luis Villoro. En 1977 se inició en la escritura de guiones radiofónicos para el programa “El lado oscuro de la luna”, en Radio Educación.

En su dilatada carrera ha escrito también narrativa, ensayo, crónica, literatura infantil, traducción y teatro.

Colaborador de publicaciones prestigiosas como la Revista de la Universidad de México, Pauta, El Gallo Ilustrado, Vuelta, Siempre, Nexos, Proceso, Cambio, Crisis, La Jornada, Unomásuno y Diorama de la Cultura.

Autor de novelas como: Tiempo transcurrido (crónicas imaginarias) (1986), El disparo de argón (1991, su primera novela publicada) y El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica (1992).

Reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos, ha conseguido enamorar con obras como: “El testigo” o “Los culpables”.

Ahora, viene a presentarnos su nueva novela tras 9 años: “La tierra de la gran promesa” que tiene como asunto central el narcotráfico y donde nos habla también sobre el famoso incendio de la Cineteca Nacional en México, en el año 1982, cuando se destruyeron los archivos de la filmografía nacional.

"He tardado 9 años en escribir este libro ya que escribo en diferentes géneros. Concentrarme en una novela requiere mucho tiempo, cada vez que termino una, pienso en una nueva y, así, me digo a mi mismo que no me voy a repetir. Intento cambiar de géneros para no repetirme y así llegar a una nueva novela".