Juan Marín, ante las encuestas desfavorables para Cs: "El único sondeo que me vale es el de la urnas"

Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha respondido este jueves a las preguntas de Carlos Herrera dentro de la ronda de entrevistas que el director de "Herrera en COPE" está llevando a cabo con todos los candidatos a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio.

De momento han pasado por los micrófonos del programa estrella de COPE, la candidata de Vox Macarena Olona y el candidato de Ciudadanos Juan Marín.

El líder de la formación naranja en Andalucía que ha gobernado en coalición con el PP de Juanma Moreno está convencido de que Ciudadanos va a volver a ser determinante a partir de que cierren los colegios electorales el día 19. Para Juan Marín, los sondeos que vaticinan una nueva debacle para Ciudadanos, con pérdida de votos, se equivocan.

Los sondeos me preocupan "nada"

¿Le condicionan los estudios sociológicos, su campaña? ¿Acostumbra a mirar los sondeos? "Nada, absoluto. De los estudios sociológicos solo miro los problemas que tiene la gente, los sondeos, los escaños me preocupan muy poco" afirma Juan Marín.

"Tengo unos añitos, he vivido varías campañas electorales y siempre me han dado malos resultados, entonces ¿para qué los voy a mirar si siempre me van a dar malos resultados? En 2015 decían que Cs no iba a conseguir ni un escaños, cero y conseguimos 9 y en 2018 me decían que iban a ser 11 o 12 y conseguimos 21", recuerda Marín que asevera que "el único sondeo que me vale es el de la urnas electorales, y cuando cierran los colegios a las ocho de la tarde. Confío en los andaluces, en la inteligencia de los andaluces y en su capacidad de saber diferenciar lo que es la marca política de lo que son los responsables que estamos al frente de las candidaturas, hemos hecho, sabemos hacer o podemos hacer por los andaluces. Por eso, el día 19 se va a reeditar este gobierno porque no va a haber un voto más decisivo, no útil ya, que ya hemos demostrado que era útil votar a Cs, sino no va a haber un voto más decisivo que los escaños que va a sacar Cs y si es así, seguiremos gobernando. Además, yo vengo del mundo del deporte y me gusta que me lo pongan difícil".

"No ha habido ninguna tensión entre Juanma y yo"

El candidato de Cs ha defendido a ultranza la coalición entre Juanma Moreno y él "y hemos tenido, a veces, mucha tensión de nuetros partidos y hemos dejado nuestros cargos en las ejecutivas por defender a los andaluces. Los andaluces confían en nosotros y si nos votan seguiremos trabajando igual desde el día siguiente".

Juan Marín ha querido dejar muy claro que una clave de este gobierno de coalición entre PP y Cs ha sido porque "nos hemos llevado muy bien, no ha habido un gobierno de coalición en este país y, no sé si en Europa, más leal, más comprometido, con más diálogo que este de Juanma y mío. ¿Hemos tenido alguna diferencia? En cuestiones puntuales, pero no ha habido ningún problema porque ha habido mucho compromiso y porque hemos demostrado que nuestro interés era Andalucía".