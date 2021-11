Juan Espadas: “Yo no he venido aquí para actuar como sucursal de nada ni de nadie. Tengo criterio propio"

El secretario general del PSOE andaluz y candidato a la presidencia a la Junta de Andalucía Juan Espadas asegura que “el PSOE de Andalucía tiene autonomía y capacidad de decisión propias, aunque a veces el PP parece que quiera hacer ver a los andaluces que somos una sucursal del PSOE federal. El PSOE de Andalucía es mucho POSE y yo no he venido aquí para actuar como sucursal de nada ni de nadie. Tengo criterio propio”.

De esta manera zanja así Espadas en‘Herrera en COPE’ el debate de si recibe o no instrucciones de Sánchez recordando que “aquí no hay vetos, ni decisiones ni mandatos de nadie. Ni de Madrid ni de Sevilla ni de nadie” y acusa a la oposición de ser “quien probablemente el que descuelga el teléfono y recibe instrucciones de Génova diariamente a lo mejor lo hace el PP de Andalucía”.

Habla Espadas de la relación existente con el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ahora que se están negociando los presupuestos “yo le planteo negociar, al menos, algunas partidas que entiendo que son relevantes para que el PSOE pueda no votar en contra” pero “ha pasado un mes y medio después y no he visto ningún movimiento”.

Muestra el todavía alcalde de Sevilla su preocupación por la Sanidad andaluza ante “la falta de pediatras y algunos perfiles médicos que se van a otras comunidades”

Considera Espadas que “Andalucía necesita más que nunca un Gobierno con un proyecto transformador, de progreso y de avance” y confía en que el PSOE “vuelva a hacerse cargo de cargo de la responsabilidad del poder en Andalucía”. También recuerda que aunque las encuestas “hablan de que la derecha está más fuerte que la izquierda o que el PP está más fuerte” no siempre se cumplen en los resultados electorales y señala, además que “que la derecha generalmente no suele estar atenta ni preparada ni es solvente”.

Por último, asegura que “no soy partidario de aumentar la presión fiscal”