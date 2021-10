Juan Antonio Roncero, director de innovación de la agencia digital Internet República en 'Herrera en COPE'

La tarde del lunes 4 de octubre será recordada por la caída durante 6 horas de WhatsApp, Facebook e Instagrampor un problema en sus Sistemas de Nombre de Dominio - para los expertos en la materia más conocidos por sus siglas en inglés DNS-.

Los DNS permiten a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos como ha explicado en “Herrera en COPE”Juan Antonio Roncero, director de innovación de la agencia digital Internet República, ingeniero técnico informático. “Es un protocolo que sirve a Internet para identificar cualquier página web. Es como si todo Internet fuera un gran libro y los DNS nos sirve para ver a qué capítulo queremos ir o qué referencia queremos buscar. Lo que pasó ayer con Facebook, Instagram y whapsApp es que ese índice se borró como si no hubiera existido nunca para Internet”.

¿Cómo pudo ocurrir? "Pues fue un error interno de Facebook, no hubo un ataque exterior, eso quiere decir que pudo ser desde un error humano hasta que alguien intencionadamente lo hiciera. Se dio una situación muy curiosa por la que estuvo tanto tiempo caído, pueden pasar unos minutos, pero no 6 horas, y es que los ingenieros al estar trabajando en remoto la mayoría -por política de la empresa, normativa covid y demás-, y no podían acceder a solucionar el problema. Era como que tenían la oficina cerrada y no podían entrar”.

“Fue el caos total, no podían ni enviar un mensaje a sus compañeros, estaba todo colapsado”. La principal conclusión es “que dependemos de protocolos, comunicaciones externas que en cualquier momento se pueden producir situaciones como esta, que de repente un empleado no pueda hacer su trabajo porque en otro lado del mundo una persona ha dado a un botón y se ha equivocado”.

Facebook aún no ha explicado qué es lo que ocurrió este lunes -está investigando-, pero si fue un fallo de un trabajador, “le queda poco tiempo en la compañía”, asegura el experto informático.

“Las grandes empresas (tecnológicas) están muy descentralizadas, y un servicio para un país entero puede depender de una persona que está en el otro lado del mundo. Es una cadena con muchos eslabones y esas piezas pueden depender de un equipo concreto o de una persona concreta. Los procesos están tan externalizados tan concretos a un equipo de trabajo que pueden pasar cosas como está. Una situación que parte de dentro, pues puede que no tuvieran el plan preparado”, explica en COPE, Juan Antonio Roncero.

¿Es necesario un control de estas empresas ante tanto poder concentrado en una empresa como Facebook? "Facebook ha llegado a dónde está a base de talonario, WhastApp e Instagram no son tecnología de Facebook, las ha comprado. Lo que ha pasado históricamente es que cuando ha visto que un competidor destacaba lo ha comprado. Lo que debe pasar es que la competencia desleal no se produzca, porque ante el auge de Telegram que está cogiendo volumen pues Facebook puede intentar comprar Telegram o ante el auge de Tik Tok que es competencia de Instagram, pues puede intentar comprar Tik Tok que además es china y en EE.UU. quieren evitar que los datos de sus ciudadanos se vayan a China. Hay alternativas legales, pero pasan porque no haya competencia desleal en el sentido de compra. Europa tiene una legislación más dura. Hay una gran guerra mundial por el tráfico de información y por quién puede acceder a esa información, no olvidemos que en China puede pedir los datos a cualquier red en cualquier momento y se la tiene que dar, igual que en Estados Unidos. La información que guardan sobre nosotros, quién la guarda y dónde la guarda es muy importante. Europa promovió una ley por la cual la información de los ciudadanos europeos se tiene que guardar en servidores europeos y no en servidores americanos o chinos y lo que busca es que no haya esa fuga de información a terceros países para que esos datos no se puedan usar con otros fines como pueden ser comerciales”.

Por último no podemos olvidar, dice Roncero que "de la caída de una empresa como Facebook se beneficia más la competencia que la propia empresa pasando por la debacle bursátil. Mark Zuckerberg perdió ayer 6.000 millones de dólares por el apagón.