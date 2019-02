Josep Caballé: "El concierto de Año Nuevo es un sueño que solo un director cada año puede realizar"

Tiempo de lectura: 2



El Teatro Real está preparado para lo que se le viene esta tarde noche. En su escenario el carismático bajo barítono Bryn Terfel, uno de los cantantes más demandados por los grandes teatros de ópera internacionales por la precisión de su voz. Pero Terfel no va a estar solo. Le va a acompañar la Orquesta del Teatro Real bajo la batuta del director, también reconocido internacionalmente, Josep Caballé.

Caballé tiene un curriículum envidiable pese a su juventud, 46 años. Es Director Artístico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (Colombia) y Director Musical de la Colorado Springs Philharmonic (EE. UU.). También ha ocupado el cargo de Director General de la Opera y Staatskapelle de Halle (Alemania) de 2013 a 2018, así como la posición de Director Principal Invitado de la Norköping Symphony en Suecia y dirige las mejores orquestas y óperas por todo el mundo.

"Lo bueno de hacer música en todo el mundo es que al final el músico acaba buscando lo mismo. La música clásica es una opción, y no es verdad que el que vayas a un concierto y no te guste es que no eres culto. A mí me pasa hay veces que voy a un concierto y no me gusta. Pero cada vez hay más jóvenes que van a ver concierto de música clásica. Hay una joven generación con una media entre 30 -35 años. En Estados Unidos también ha habido un gran trabajo de campo y en España se debería hacer. Hay niños que guardan en su memoria los sitios a los que van con sus padres" dice Josep Caballé recordando que él recuerda aquellos sitios a los que iba con sus padres de pequeño.

Con ese currículum, ¿qué le queda por hacer? "Poder seguir disfrutando de mi profesión y hacerlo como lo estoy haciendo con los grandes" responde Caballé que no descarta, aunque es complicada, dirigir algún año el Concierto de Año Nuevo, "eso es un sueño que solo un director cada año puede realizar".