José Polo, Pte Sociedad Española de Médicos Atención Primaria, en "Herrera en COPE"

El aumento de casos de coronavirus debido a la rápida expansión de la variante ómicron está complicando la situación de la Atención Primaria, de los ambulatorios o centro de salud debido a la gran cantidad de personas que acuden para corroborar con un test el diagnóstico que ha salido en un test de farmacia o ante la falta de estos test de antígenos en las mismas.

En “Herrera en COPE”, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el doctor José Polo ha pedido ante todo “tranquilidad” porque “la Atención Primaria esta saturada, ya veníamos denunciando la falta de recursos humanos en el Sistema Sanitario, la falta de inversión y la pandemia nos está poniendo en tensión diariamente. Lo primero, un mensaje de tranquilidad vemos que en cuanto al covid la sintomatología es más liviana, suele haber menos complicaciones en personas vacunadas y de bajo riesgo, también está afectando a tramos de población más joven de menor riesgo”. Por ello, el doctor Polo reitera que se mantenga la tranquilidad y ante los síntomas, “que llame al centro de salud por teléfono para contactar con su médico porque los médicos entre llamar a los pacientes citados, a los que tenemos en consulta más lo que van al centro de salud es imposible atender a todos”,

¿Qué hay que hacer si los síntomas no son graves? “ Si los síntomas son leves tratamiento sintomático con un paracetamol o un antitérmico si se encuentra con mal cuerpo, si no tiene fiebre elevada y no hay compromiso respiratorio, intentar contactar a la máxima rapidez con su médico de familia que le va a resolver el problema” aconseja el doctor Polo.

Si tengo fiebre, no me cogen el teléfono, no hay test de antígenos en la farmacia ¿qué hacer? “Tranquilidad, llamar y hay que diferenciar si es fiebre muy elevada o febrícula y si respiro bien y no me estoy ahogando, si es malestar general y no hay síntomas de alarma, sobre todo tranquilidad y contactar con su médico”.

En este momento, “los datos más preocupantes se dan en el País Vasco y Navarra” recuerda el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, pero la sanidad está “tensionada en toda España porque a diferencia del año pasado en el que no vimos patología respiratoria aguda estacional, el catarro común, este año sí lo estamos viendo y entonces hay que hacer diagnóstico diferencial mediante los test y eso satura más los centros, por eso se ha generado cierto pánico porque la gente se encuentra mal, va a la farmacia y como no hay test se ha generado esa histeria colectiva”.

Si el paciente tiene otro problema al margen del covid como por ejemplo un dolor de rodilla ¿debe acudir al centro de salud? “Si el paciente tiene un dolor que puede ser soportado por un analgésico normal que no acuda, pero si es un dolor grande que acuda cuanto antes al centro de salud”. Una solución sería -como ha presentado la Sociedad Española de Atención Primaria-, “que el médico solo vea enfermedad y con personal administrativo se podría solucionar los temas meramente administrativos”.

En la atención primaria falta gente, pero hay disparidad entre las comunidades autónomas, ¿se debería abordar en la reunión de mañana con Sánchez? “Lo que nos falta es liderazgo y política común, lo que no se puede es 17 opinando y hacer cada uno lo que le parece. Habría que hacer una apuesta grande por el Sistema Sanitario y, además, por la atención primaria. Si somos un país que invierte el 6,5 del PIB en Sanidad, habría que generar una inversión en Sanidad mayor y dentro de la atención primaria una inversión – que parece imposible de conseguir-, de un 25%, pero no cada uno disparando por donde le parece y como le parece”.

La atención a otras patologías, ¿se va a pagar por la situación que vive la atención primaria ? “No le quepa ninguna duda, otras patologías que requieran intervención van a llevar retraso: La Sociedad a realizado un estudio en Extremadura y Andalucía y lo vamos a extender por toda España y le puedo decir que si estamos atendiendo patologías agudas dejamos de atender patologías crónicas sobre todo controles en pacientes hipertensos, diabéticos,... no tenemos el tiempo suficiente para poderlos atender. En los hospitales lo hemos visto durante la pandemia. Miedo nos da que patologías muy agudas como infartos habían disminuido, sospechamos que ese paciente, pese a encontrarse muy mal no había acudido al hospital por miedo”.

Consejo a los políticos que hablan ahora de restricciones: “Entiendo que es difícil parar un país porque la economía es la economía, pero lo que ha parado la pandemia y las distintas olas han sido las medidas de restricción y tenemos que plantearnos si además de protección y distanciamiento es recomendación o es obligatorio”.