José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21: “Hemos llevado siempre la bandera de la innovación y nos honra”

José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21 es considerado, por la lista Forbes, uno de los 100 mejores empresarios más creativos del planeta; y además, acaba de recibir el premio Ponce de León “Ejecutivo del año” por la Cámara de Comercio en Miami.

Tradición familiar que empezó con las bodegas Emilio Moro y que sigue consolidándose y creando nuevos vinos gracias a la innovación, porque como bien dice José Moro “hemos llevado siempre la bandera de la innovación y nos honra”.

Y de ahí nace Bodegas Cepa 21, “la respuesta a un trabajo de todo un equipo, de toda una empresa que tiene la cultura de la innovación en la cabeza y que trabaja día a día y que esa innovación nos haga tener vinos mejores y productos mejores”, añade Moro.

Es el vino de Cepa 21 “con un potencial de fruta mucho más matizado, incluso mucho más potente en la boca”, explica José que concreta que para obtener este caldo “buscamos un paraje con una orientación más norte, en el cual el ciclo vegetativo es más largo y eso hace que esos parámetros sean diferentes a los de Emilio Moro”.

Señala el presidente de Bodegas Cepa 21 que lo que caracteriza a este vino son “las condiciones climatológicas en las que se encuentran las vides, que son las que le dan distintos toques y matices” que e slo que ocurre con Malabrigo Y horcajo, por ejemplo.

Aunque tuvo una “salida vertiginosa”, confía Moro en que “Cepa 21 coja el lugar que se merece, porque son unos vinos que año tras año tienen unas puntuaciones muy importantes y de muy alto nivel y necesitamos que estos vinos tengan el lugar que se merece”.

Muestra su preocupación José Moro por las crisis a las que los empresarios tienen que hacer frente ahora, como la falta de suministro o la del transporte. Centra la atención, sobre todo, en el problema del vidrio, lo cual sería un “grave problema para las bodegas porque hay que embotellar los depósitos y si falta el vidrio, no se pueden embotellar esos depósitos y no se puede vendimiar”. Aunque asegura que ellos han “procurado que no nos falten estos suministros”.

En cuanto al transporte, cuenta que “en 2008 tuvimos la valentía de crear nuestra propia importadora en EE. UU. y tenemos nuestro propio almacén allí y regulamos las existencias que tenemos allí”. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal país al que distribuyen.