José Bono, en "Herrera en COPE": "Pedro Sánchez hace lo que quiere porque se lo consiente el partido"

El expresidente del Congreso de los Diputados, exministro de Defensa, expresidente de Castilla-La Mancha y en su día, candidato a secretario general del PSOE, le ha proporcionado a José Bono una memoria histórica, un archivo documental de toda su vida política, pública, que ha ordenado, cribado y lo pone a partir de este lunes, 10 de enero, a disposición de todos.

Un compendio de informes, cartas, fotografías, notas, documentación muy importante que el expresidente del Congreso califica como la "primera parte" de su archivo documental y que podrán ser consultados por aquellos que estén interesados.

“Esto no se puede improvisar, es un acta notarial de mi vida, pública, pero de mi vida. Toda una vida guardando, ordenando, conservando documentación, fotografías, cartas, escanearlas. 117.000 documentos que tengo en mi ordenador de los que he abierto 19.527 y estoy satisfecho por poder devolver al público lo que la vida pública me permitió. Después de guardar 30 años un documento, creo que no hay ningún afán de protagonismo, lo que pretendo es informar. Ese es mi afán”, dice José Bono a Carlos Herrera.

Como ministro de Defensa, Bono era el responsable de nombrar al director del Centro Nacional de Inteligencia, ¿hay algún documento de inteligencia que haya puesto? “El único veto que me he impuesto ha sido doble, uno es el legado, como hace referencia hay documentos que he visto, que he leído que están clasificados como secretos y he querido respetar la ley y otra cosa es que he tenido informaciones de documentos que tenían esa clasificación , pero que sí podía dar noticia, pero he querido ser respetuoso con la ley y con mi conciencia” dice el exministro de Defensa que hace referencia a lo que ocurrió con el que fuera jefe de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campos, “me dijo que si le invitaba a comer y tuvimos tres sesiones, tres comidas y me dijo, todo lo que te he contado solo te pido que se lo cuentes a 500.000 personas, pues, bueno, no lo he contado, no me ha parecido prudente. Quizás en la segunda parte, lo haga, hoy no quiero hacer daño a quien no lo merece ni a nadie”.

Revela Bono, en “Herrera en COPE” que desde que se ha abierto su archivo, “me han llamado del PNV, de Podemos, del PP, de Esquerra Republicana, Errejón, de mi partido, me hizo mucha ilusión que me llamara el presidente del Gobierno. Es un destape. Cuando publico la primera carta que me escribió mi madre cuando yo tenía 8 años, con faltas de ortografía y una letra temblorosa, también quiero que sea un homenaje a ella y a mi padre que murieron tan pronto. No persigo interés político de hacer daño a nadie”.

Si hay una nota del director del CNI, Sáez le remite en la que le da una cuenta de una conversación con su antecesor el señor Dezcallar, en el que este le confiesa que el Gobierno de José María Aznar tenía la idea de que había sido ETA por encima de las evidencias, “en él dice me pidieron desde Moncloa que ETA era la autora del atentado y lo hice, es revelador de cómo funcionó ese día y en ese momento la petición del Gobierno de Aznar, creo que se equivocaron al hacer esa petición. Dezcallar que es un hombre decente y honrado, lo hizo, imagino que se arrepintió después, pero el Gobierno siguió alargando aquella falsedad, quizá por intereses electoral”.

Actas de la Ejecutiva de su partido, ¿cuenta o hay algún documento que aclare cómo fue la recta final a las elecciones de su partido que usted perdió con Rodríguez Zapatero? “Antes en las ejecutivas discutíamos, a Felipe se le llamaba la atención cuando no estábamos de acuerdo y se aprobaban y se corregían cuándo alguien decía yo no he dicho eso. Tengo las cintas y las estoy transcribiendo todas. Es un ejercicio de transparencia para que los españoles vean que González no coincidía con Guerra. He pensado que publicar las actas humaniza mi partido. Recuerdo cuando el caso Juan Guerra pues dentro lo discutimos y me pasó que Guerra casi dejó de hablarme. Es bueno que se sepa”.

¿La ejecutiva actual se comporta igual? “No estoy allí, pero creo que ahora son cerca de 50 miembros y cuando un órgano tiene más de 40 personas, eso de que sea ejecutivo es un poco contradictorio. También es verdad que el liderazgo de Pedro Sánchez es mucho más potente del que tenía Felipe González. Felipe González tenía más votos, más diputados, tenía un reconocimiento social más mayoritario, pero en el partido Pedro Sánchez tiene más poder. Pedro Sánchez hace lo que quiere porque se lo consentido el propio partido. Las primarias le da al líder tal potencia que Felipe no tenía, a Felipe se le discutía y se le doblaba el brazo, hubo votaciones que perdió en la ejecutiva y Pedro Sánchez eso hoy no lo permite. No lo digo en tono crítico es que han cambiado las cosas”.