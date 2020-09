Jorge Bustos sorprende a Herrera con su teoría sobre la guerra entre Illa y Ayuso: "Te lo compro"

La Comunidad de Madrid y el ministerio de Sanidad no se ponen de acuerdo en la gestión de la pandemia. Para Illa y su equipo, es necesario el confinamiento de la ciudad. Mientras, Ayuso se escuda indicando que esto provocaría la ruina económica. Tal es la situación, que incluso se han llegado a solapar ruedas de prensa sospechosamente en las mismas franjas horarias. Una falta de acuerdo que preocupa a la sociedad en general y a los madrileños en particular. De momento, no hay punto en común. Intentan acercar posturas.