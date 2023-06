Joaquín Recaño, Centro de Estudios Demográficos de la UAB, en Herrera en COPE

Uno de los problemas que seguirá teniendo el futuro gobierno de España es el de la baja natalidad de nuestro país. Joaquín Recaño, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura en Herrera en COPE que en estos momentos la inmigración es la única solución para acabar con la despoblación en el medio rural.

Aunque su afirmación no es categórica, porque la inmigración puede no funcionar en todos los lugares, "en estos momentos si queremos mantener la demografía rural hay factores endógenos que no vamos a tener, la natalidad que no está ni se la espera y la mortalidad es creciente, el único factor sería la inmigración y no todas porque uno de los principales problemas de las áreas rurales es que cuando llega alguna inmigración que esta arraigue y se quede porque es el único factor que puede recuperar la inmigración", explica el profesor Recaño.

El problema radica en las capitales de comarca, "lo que llamaríamos pequeños municipios del ámbito rural porque es la primera línea de defensa porque es donde se concentran los pocos servicios desde públicos a privados. El café para todos no vale, es una mala inversión y estos municipios rurales de 1.000 o 2.000 habitantes están perdiendo fuelle demográfico y están ya afectados por la despoblación y esa es la primera línea de defensa que hay que mantener", advierte el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que no se pueden dar las mismas soluciones para Andalucía que para Castilla y León, "Andalucía que tuvo una elevada emigración en los años 60, gracias a que disponía de una estructura de agrociudades con una cierta dimensión demográfica y pudo aguantar, pero la estructura de poblamiento y el tamaño de los municipios rurales de Castilla y León eran unidades tan pequeñas que se vaciaron".

Los neorrurales no cambian el rumbo de la despoblación rural

¿Los neorrurales, estos que dicen voy a teletrabajar o me monto mi negocio rural, sirve para algo? "Llevamos hablando de neorrurales desde los años 80. Los neorrurales no van a hacer los grupos de población que van a cambiar el destino demográfico de las áreas rurales, primero porque son grupos pequeños, porque no siempre se quedan y porque hay áreas que tienen una cierta resilencia, pero hay otras que están condenadas al declive demográfico", explica el profesor Recaño.

Lo del teletrabajo como solución para la España despoblada se ha sobredimensionado,"y muchos que se fueron durante la pandemia se hizo lo que se denomina empadronamiento táctico y muchas de esas personas ya han regresado, además los que se beneficiaron no fueron los municipios más pequeños. El teletrabajo se da en entornos familiares. Las personas viven en unidades familiares y las personas que viven solas no se van a las zonas rurales", concluye.