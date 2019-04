Joan López Alegre: "El que más ha hecho por el sentimiento de España es Puigdemont"

Tiempo de lectura: 2



"Un libro", dice el autor, "que no pretende ser un libro profundo es más un reconocimiento y un homenaje a los catalanes que se sienten españoles y que han salido a la calle porque en el resto de España se nos exigía que saliéramos a la calle que no hacíamos nada por nosotros mismos, que estábamos callados. El libro explica eso y que hay gente que ha hecho muchas cosas, y hablabais de Puidgemont y el que más ha hecho por el sentimiento de España en Cataluña es Puigdemont. Si en 2016 nos dicen que en la calle Balmes iba a haber tantas banderas de España habría que decir al que lo dijera 'deja de beber'".

Joan López Alegre es, además de autor de 'La mayoría silenciosa', el número 2 de la lista del PP por Barcelona. "En el libro explico algo que no se ha explicado mucho que es el Programa 2000, lo que fue la base del programa electoral de Pujol y que resume la idea de un solo pueblo, tenemos que controlarlo todo, ser los dueños de todo, de las universidades, del gobierno, de los funcionarios, de los medios de comunicación, tenía que haber una única lengua y los que no lo acaten que se atengan a las consecuencias y eran condenados al ostracismo. Era la frase de Pujol de: "Hoy paciencia, mañana independencia" que gritaba la gente de Convergencia se resumía en la idea de convertir a Cataluña en la India, con una casta de brahmanes que son los separatistas y una casta de intocables que son los no independentistas y eso fracasó el 8 de octubre gracias al discurso del Rey del 3 de octubre y a la pasada de frenada de Junqueras y Puigdemont".

La situación actual, ¿tiene arreglo? "Esto tenía un arreglo con el PSOE de Sánchez que decía lo que todos pensamos que en el fondo Torra era el Le Pen español. Pero no tiene arreglo si seguimos haciendo lo que hemos hecho en los últimos 40 años que es ceder, ceder, y ceder y que es lo que está proponiendo ahora Pedro Sánchez. Es una pena que ahora que estamos en Semana Santa, Sánchez se niegue a sí mismo tres veces como hizo San Pedro y si gana volverá a agravar la situación de Cataluña. El votante del Partido Socialista en Cataluña no está en lo que está Sánchez que no quiere debates porque a lo mejor si responde a ciertas preguntas se les cae la venda a sus votantes y no le votan".