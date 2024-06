Joan Herrera, el hombre más fuerte de España, en Herrera en COPE

Lo primero que hace Joan Ferrer antes de entrenar es coger un barril de cerveza de 22 kilos y lanzarlo unas cuantas veces a cuatro metros de altura por encima de una barra. Esto lo repite hasta que entra en calor.

Mide 1,90 y pesa 170 kilos, puede andar con más de 500 kilos a la espalda y también puede arrastrar un camión de 25.000 kilos.

Joan Ferrer es 'strongman', es el hombre más fuerte de España y ha estado este lunes en Herrera en COPE. Ha recordado cuando “pesaba ya 125 kilos y subí a 150 kilos y mal subidos... decidí apuntarme a un gimnasio para bajar de peso. Comencé a entrenar un día a la semana y desde ahí comenzó todo”.

Joan ha querido explicar las diferencias entre distintas disciplinas. “Culturismo es un deporte con una estética determinada, sin importar el peso que muevas. El powerlifting es un deporte de fuerza estática. Aquí tienes que mover el máximo peso posible. El strongman, que es lo que hago yo, es dinámico y sale del gimnasio. Arrastramos camiones, volcamos coches, ruedas gigantes... y desplazamos peso. Salimos del gimnasio para hacer pruebas de peso extremas”.

La familia de Joan ha estado vinculada al mundo del campo y la agricultura. “Desde que tengo recuerdos siempre estuve con mi abuelo y mis padres en el campo. Ahora, al tener tanta fuerza hay trabajos más fáciles para mi, como mover sacos. Aunque no me podré comparar con un agricultor de los que lleva trabajando toda la vida en el campo, ellos me ganan seguro”.

Sobre su gasto calórico diario, ha confirmado que “2500 calorías ya las tengo liquidadas al mediodía. Tengo una pauta, que son 7000 calorías al día... es la media. Hago una dieta mediterránea equilabrada, pero multiplicada por tres”.

Joan ha desvelado en Herrera en COPE que lo que más le gusta es “transportar peso por encima de mí. También el arrastre de camión, es muy espectacular por ser una prueba muy resultona”

Por último, este 'strongman' ha explicado que “se cometen errores cuando uno va al gimnasio. Uno de ellos es el consumo de proteina porque la gente cree que ganas fuerza y no es así. Y también el déficit calórico, que no es amigo de la fuerza”.