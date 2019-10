Isis, perrito dálmata de peluche y muñeco favorito de un niño autista que se ha perdido

Isis es un perrito dálmata, pero no un perrito dálmata cualquiera. Es el perrito dálmata de peluche de Jeffrey, un niño de 8 años muy especial. Jeffrey es autista. Esta circustancias convierten a Isis en el mejor amigo del pequeño desde hace cuatro años. Son inseparables. Pero hace unas semanas aconsejaron a Catalina, la madre del pequeño, que empezara a separar a Jefrey del peluche para evitar esa dependencia, para ello, cuando el niño se quedaba en el colegio, ella se llevaba a casa al perrito.

El problema surge cuando hace unos días, al ir a buscar a Jeffrey al colegio, Isis se pierde en el trayecto a la escuela. Repiten el camino varias veces, pero no consiguen encontrarlo.

Jeffrey vive en Zaragoza donde si pasas por el barrio de la familia puedes ver la calle llena de las fotografías del muñeco y también se le busca a través de las redes sociales.

“El día que se perdió hubo gente que vio el peluche a media mañana. Pero no lo cogieron porque no sabían la historia” cuenta Catalina en ‘Herrera en COPE’ que destaca que ha hablado con todo el mundo “barrederos, he ido al Ayuntamiento, he preguntado a todos, pero de momento ha sido imposible”.

La madre de Jeffrey destaca la importancia del peluche “es muy importante, duerme con él, estudia con él, lo es todo”. Mientras aparece Isis, un amigo del colegio le ha prestado un perrito “al principio no le quería aceptar, pero ya lo ha aceptado”.

Durante la espera, los padres de Jefrey han encontrado un peluche similar, pero no pierden la esperanza de que aparezca Isis. Algo parecido ocurrió hace unos meses y los de ‘Herrera en COPE’ consiguieron recuperar el muñeco de Ángel.