Investigan si el accidente aéreo en La Manga se debió a “un error material o humano”

por cerrar este tema quiero saludar al teniente coronel José María Alonso que es su director de la Academia General del Aire de San Javier teniente coronel muy buenos días hola buenos días Antonio lo primero recibe nuestras condolencias de toda la familia de Herrera en COPE muchas gracias muchas gracias por último se va a abrir una investigación si no está abierta para determinar las causas de esta de este accidente yo no sé si me dejan ya algún tipo de hipótesis de lo que pudo ocurrir ayer con respecto a lo primero sí abierto una investigación como ocurre siempre que hay algún tipo de incidente accidente de una vez militar en nuestro protocolo nuestra normativa y una comisión encargada de investigar los accidentes está constituida desde ayer por la tarde hay un personal experto en todas las áreas piloto ingenieros médicos jurídicos están ya mirando todo lo que hay y bueno en recomponiendo un poco lo primero es las piezas este accidente la verdad es que aparte de las circunstancias tan tristes tenemos el avión prácticamente le has hecho hay un montón de medios marítimos aéreos buscando ahora mismo ya restos humanos como hay que recomponer lo máximo posible de la aeronave para para intentar dar con las con las causas está abierto desde ayer por la tarde como digo están desde esta primera hora de la mañana viendo la zona de la playa la zona donde se están reuniendo todas las piezas que se van encontrando y es un proceso pues qué va qué va a ser largo y está en manos de expertos ahora mismo pues las causas no sé no se pueden no se pueden determinar el vídeo se ve perfectamente como picado el avión los últimos metros se trata de retirar su trayectoria también hemos conocido que el piloto el comandante Francisco Marín Núñez 14 y estar se antes del impacto pero que no puedo hacer nada esto es así se confirma que es así bueno una de las partes fundamentales es la cabina la cabina o sido encontrada es verdad que tanto lo responsable de Salvamento Maritimo armada y Guardia Civil que están buscando los restos han dado con ahora mismo las primeras etapas de empezar a sumergirte sujetadores para determinar si es la cabina que es la que nos dirá y los asientos y en la cabina o nada María está hablando mucho del avión que pilotaba el cantante Francisco Marín SC101 un modelo de avión que se va a jubilar en 2021 y se está planteando una pregunta que yo se la voy a tardar porque no es la primera vez que una avión de estas características tiene un accidente es seguro volar con estos 101 pues bueno yo tengo que decirle que seguro el avión está ahora mismo en ciclo de vida operativo es verdad que está en la fase final de bebidas están estudiando ya el futuro reemplazo estamos en los estadios iniciales ya de la firma de un contrato como se sabe por medios de comunicación del próximo avión que daría tanto al 101 como para que podamos seguir haciendo nuestra formación de pilotos ahora mismo al final todos tienen un ciclo de vida de horas de vuelo pasan sus revisiones exhaustivas y no hay ninguna ningún problema de nuevo la voz de Francisco Marín Núñez entrevista de meses de su programa especializado Ángel Expósito hace hace año y medio venimos dando su labor en la Patrulla Águila acumula más de 3000 horas de vuelo usted le conocía bien como era Francisco Marín Núñez muy bien lo que sí es cierto es que yo he estado también en un antigripal la Academia en la Patrulla Águila he estado en el puesto en el que le ha estado también 4 años en el puesto de eso lo de la patrulla ahora en la Academia porque llevo poquito desde este verano desde el 1 de agosto en agosto he estado hablando con él el viernes pasado buena información en otro avión y va él qué puedo decirle es un profesional en un tío encantador entregado a su misión entregado a su formación de alumnos a sus vuelos de Patrulla Acrobática y siempre un referente para todos los compañeros tanto de la patrulla como de la Academia ya está no le queremos hablar mucho tiempo pero no tienes que quería hacer una pregunta primero mis condolencias el uniforme que estuviste es el mismo que decía mi padre y alguna afinidad tengo con el que está aquí así que yo le quería preguntar si les ha sorprendido que un profesional como Francisco Marín con su capacidad con su experiencia con sus miles de horas de vuelo no hubiera podido maniobrar no hubiera tenido la capacidad de maniobra para salvar siquiera su vida eso para ustedes ha sido una sorpresa es una situación tan complicada él estaba haciendo su entrenamiento sus evoluciones no sabemos que pudo pasar es verdad que hasta el mejor piloto de Fórmula 1 o de combate o el mejor cirujano pues mejor arquitecto siempre hay algunas puede haber errores lo que no sabemos a terminar si el error es material o el error es humano o es una suma de ambos o hay que constancia se meteorológicas porque también había nubes hay tantas y que ahora mismo es verdad que es sorprendente que hay que le pase esto sea un piloto en experto y además una de las personas que más control avión C-101 porque el suelo de la posiblemente sea el piloto que mejor conoce el avión desde la máxima velocidad a la mínima porque hace la velocidad pero en sus máximos positivos y negativos entonces pues sí es un poco sorprendente estas cosas pero al final pues suceden lamentablemente investigación está en marcha desde ayer por la tarde así que vamos a esperar a las conclusiones para determinar que pudo causar este accidente teniente coronel José María Alonso terminamos por dónde empezamos con esas condolencias para para toda la familia del Ejército del Aire un fuerte abrazo muchas gracias a todos