Inma Cuesta, en 'Herrera en COPE': ''Fui malísima a Madrid al casting de 'Hoy no me puedo levantar'''.

Los inicios de Inma Cuesta están en Arquillos (Jaén), su pueblo. El primer contacto con el arte se lo debe al oficio de tapicero de su padre, de ahí se lanzó a todas las disciplinas. Desde los poemas y dibujos que componía en soledad o las canciones que cantaba con sus hermanos y primos para toda la familia. Es una orgullosa ''mujer de pueblo''.

El viernes 28 de abril se estrena: ''Los buenos modales'', dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz. Una comedia de enredo constumbrista. La cinta habla de los secretos de familia, los malos entendidos o los años sin hablar que viven muchas familias.

Hoy Inma Cuesta es una de las actrices más conocidas de nuestro país y con Alberto Herrera ha repasado su carrera, empezando por el casting de ''Hoy no me puedo levantar'' en 2005. Interpretó a María, la María de 'Cruz de Navajas' de Mecano. ''Me puse malísima, mi madre me dijo que no podía ir al casting,pero le dije, 'mamá, es mi única oportunidad'', recuerda Cuesta.

Las siguientes oportunidades llegaron poco a poco, 'Amar en tiempos revueltos' o 'Águila Roja' en televisión. Todavía le sorprende que chicos de 20 años le digan que la veían de pequeños. En el cine, ha explicado la intensidad con la que vivió 'La voz dormida' (Benito Zambrano, 2011). ''Era de mis primeros trabajos en el cine. Fue impactante porque conocoimos a mujeres que habían estado en la cárcel de Ventas. Luego venían a darte las gracias emocionadas porque se estaba contando su historia''.