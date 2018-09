El incontestable repasito de Herrera a los cien días de gobierno de Sánchez

Tiempo de lectura: 1



"El Ejecutivo ha llegado a unas cotas de descrédito y de incompetencia tan altas que hacen pensar que, más que un gobierno, esto es una banda. Pero no solo por la tesis. La tesis es el síntoma o el símbolo. Un gobierno que tiene dos ministros cesados en 100 días. Un presidente del gobierno mintiendo en sede parlamentaria cuando dijo que la tesis estaba en la red, en Teseo. No era cierto, sólo estaba la ficha. Un gobierno que cae en contradicciones y en rectificaciones: la última, la de las bombas de Arabia Saudí. Finalmente han tenido que torcer la mano de la ministra de Defensa, que ha enviado las bombas ya pagadas. Un acuerdo al que se había llegado años atrás y que ella no quería cumplir porque iba a matar a yemeníes. Entonces no vendamos a nadie más bombas porque siempre matarán a alguien. Ella, esa ministra, que no previó las consecuencias que eso podría tener en sectores muy sensibles como el trabajo y el empleo en la Bahía de Cádiz. El descrédito que deja un gobierno, como el español, es tremendo. Parece que España cumple o no cumple sus contratos en función de quien gobierna. Ahora resulta que ya no mata yemeníes, porque es una bomba de precisión láser como dijo Borrell. Y como ésta, otras tantas", ha señalado Herrera.