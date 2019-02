¿Hizo Évole la entrevista correcta a Maduro? La tertulia de 'Herrera en COPE' opina

Tiempo de lectura: 1



En tiempo de tertulia, Paco Rosell ha asegurado cree que la entrevista fue una hora y media de logorrea para satifacción del entrevistador y del entrevistado. "Fue una ocasión desaprovechada. Si tú tienes que hacer una serie de concesiones para hacer la entrevista no merece la pena", ha dicho el director de 'El Mundo'. Sonsoles Ónega ha discrepado y ha asegurado que Évole le entrevistó de todo lo que le tenía que preguntar. "Maduro es Maduro y así se ha retratado", ha dicho.

Tonia Etxarr, por último, ha discrepado de las formas en las que se realizó la entrevista. "Yo he entrevistado a lo largo de mi carrera profesional a terroristas.Y he de reconocer que cuando las publicaba no me quedaba satisfecha porque yo veía que los entrevistados se habían quedado contentos. Y eso es un fracaso para el periodista", ha sentenciado.