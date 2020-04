Herrera 'tumba' a Iglesias tras sus afrentas al Rey: "¿Salud y República?"

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha afeado a Iglesias que rescatara la II República en un momento en el que España padece con gran dolor los efectos del coronavirus. Ayer, el vicepresidente del Gobierno de Sánchez, o sea Pablo Iglesias, como no tenía otra cosa que hacer... Como no hay 18.000 muertos, como no hay miles de contagiados, como no hay una previsión de caída del 8% del PIB... como no pasa nada, pueso se puso juguetear con el Twitter. A hacer jueguecitos de República. Ya me extrañaba a mí que el 14 de abril... Digo, las cuatro de la tarde y este cantamañanas no ha puesto ningún tuit de la República. Lo puso, lo puso", ha comenzado diciendo Herrera.

"Con el problema de los muertos, los arruinados, los confinados, los hospitalizados... Ahora mismo, volver a la memoria de una España asalvajada como la de hace 90 años es ser un reaccionario. Un vividor de la política, que es lo que representa Iglesias. Un tipo al que el interés público le importa un pimiento. Lo suyo es hacer propaganda, hacer revolución desde el chalé de Galapagar. Lo tenemos que soportar como vicepresidente porque lo ha querido Sánchez. Y pagarle un sueldo", ha continuado el comunicador.