Herrera, sobre Lastra: "Con las cosas que no sabe se llenan varias enciclopedias"

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha dado su opinión sobre las palabras de la portavoz socialista. "Ayer, el gobierno chocó con la realidad de las mayorías. Una de las maniobras que sugirió Podemos al gobierno es que ya que el Senado no nos deja gastar lo que queramos, pues eliminamos el Senado. Como hace Maduro o como hace Erdogan", ha comenzado Herrera. "Y la Mesa dijo que no, que las iniciativas para saltarse el Senado no son posibles", ha continuado.