Herrera sentencia a Fernando Simón tras la última 'simonada': "A los profetas no les quitará el trabajo"

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera no ha dudado en retratar a Fernando Simón por su última 'profecía' incumplida. El comunicador ha comenzado diciendo que no entiende que Sánchez haya pedido seis meses de estado de alarma y advierte de sus consecuencias. "¿Esperas que alguien invierta un duro en España con un presidente que dice que durante seis meses va a mantener el país en estado de alarma?. Claro, para hacer y deshacer como le dé la gana. Igual luego pide 40 años y le tienen que acabar exhumando en el año 2090 del valle del progresismo", señala Herrera.

Después, ha puesto en el punto de mira a Fernando Simón. "Y entre tanto, que los españoles se conformen con las ruedas de prensa que den Salvador Illa y Fernando Simón, dos fenómenos que han acertado siempre como todo el mudno lo sabe. Simón es una caricatura. El 15 de octubre, no hace ni dos semanas, miraba los datos, los datos le miraban a él y soltó este pronóstico de Nostradamus: 'Da la sensación de que podríamos estar en una fase de desestabilización previa a un posible descenso'. Como viajante en globo yo no niego que tenga futuro. Pero a los profetas desde luego no creo que les quite el trabajo", decía Herrera con mucha ironía.

El comunicador se refería así al programa que el epidemiólogo protagonizó junto a Jesús Calleja donde visitaron parajes extraordinarios de la isla de Mallorca e incluso montaron en globo.