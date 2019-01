Herrera: "Sánchez no reconoce a Guaidó porque está en Davos diciendo chorradas"

Tiempo de lectura: 2



Yo me estoy alegrando de una manera que es casi inconstitucional. Prácticamente, el saludarles todos los días a cualquier hora, especialmente a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Aquí desde COPE, 'Herrera en COPE', hasta la una en punto de la tarde en este día que hace el 24 del año, el 24 de enero, día jueves, que tiene muchas noticias en diversos ámbitos y en diversos lugares.

La noticia de ayer por la tarde que conocíamos era que en Venezuela es como si se hubiera abierto un tapón. El tapón del lavamanos del cuarto de baño. Y empezara a marcharse algo del agua turbia que se ha formado en un gran país que se ha cargado definitivamente un idiota y todos los idiotas que le rodean. Estamos hablando de Nicolás Maduro.

¿Qué pasó ayer? Bueno, la Asamblea Nacional, que era una asamblea democráticamente elegida y que este Maduro apartó, orilló para crear otra a su imagen y semejanza, con la que gobierna, ese presidente, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de Venezuela en función, además, de lo que diversos artículos de su constitución proclama ante la ausencia de un presidente bla bla bla. Cuando se proclamó. Hasta ahí hubiera sido simplemente la asonada de un individuo o de un colectivo o de muchos individuos, como el que quiere decidir que es Napoleón o no. El problema de si tú quieres ser Napoleón es que los demás te reconozcan que eres Napoleón. Y si te lo reconoce, tú eres Napoleón a efectos prácticos.

Bueno, eso pasó porque inmediatamente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Eso hizo que saliese Maduro, rompiese las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y, además, sacarse a su gente de gatillo fácil a la calle. ¿Buscando a Guaidó? Sí, peor también a los que le rodean e intentando amedrentar a los miles, a los millones de venezolanos que ayer salieron a las calles en el país, singularmente en Caracas. 16 muertos, eh. 16 muertos entre una cosa y otra.

Ahora no se sabe dónde está Guaidó. Está resguardado. Y no se sabe dónde está resguardado: en la embajada de Colombia, en la de Estados Unidos, en su casa, en un “bujero”. ¿Dónde está? Si se sabe que se sumaron varios países más a este reconocimiento, no solo Estados Unidos, también Canadá, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, la OEA, etcétera, etcétera.