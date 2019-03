Herrera retrata al periodista británico que hizo perder los nervios a Borrell

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este viernes, Herrera ha tratado este asunto. Sobre el presentador del espacio, el comunicador ha dicho que Tim Sebastian no es un periodista, "sino un activista". "Un activista al que no sé si habrá ido a parar alguno de los millones con los que han regado media Europa los amigos independentistas a través de la Generalidad y los servicios exteriores de la misma. Borrell dijo que paró los pies al periodista y se reafirma en que el entrevistado era "insufriblemente tendencioso" y que en esas circunstancias has de decir basta", ha dicho el comunicador.

Herrera ha recordado que Tim Sebastian "llamó a España 'Estado vengativo', a Forcadell - que negó la condición de catalanes a casi la mitad - la presentó como una pobre abuela de 63 años, criticó la prisión preventiva, insinuó que el juez no era justo. Ya con Dastis, el anterior ministro de Exteriores, se las tuvo. Esto pasa por ir a estos programas. ¡Qué necesidad tienes, qué necesidad tienes de aceptar este tipo de entrevistas!", le ha dicho a Borrell.