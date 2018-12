Herrera monta este miércoles el belén en COPE

Tiempo de lectura: 1



Ya todo está preparado para que, un año más, Carlos Herrera monte el belén viviente en COPE. El comunicador realizará el tradicional montaje del nacimiento de Jesús junto con todo el equipo de 'Herrera en COPE' este miércoles durante toda la emisión del programa (06.00 - 13.00h.). Este martes, Herrera ya ha anticipado los sonidos de los preparativos. El comunicador se ha desplazado hasta el local donde se va a montar el belén este año y, cómo no podía ser de otra manera, el ritmo de trabajo es intenso cuando apenas quedan horas para este especial momento. "Baja el andamio, un poquito más abajo. La pintura aún no", se le ha oído decir a Herrera a las siete entre ruidos de serrucho, taladros y martillos. "Nos estams probando algunos trajes. Los camellos han llegado esta noche a Valencia. Si no estoy en todo, no sale. Tengo que estar pendiente de los camellos, del montaje, del traje que a Ángela le tira de la sisa... Es una saya preciosa, por cierto. Y los camellos van a ser transportados por carretera. Esto sale por una pasta, no se crean", ha dicho Herrera.