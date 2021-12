Herrera lee la carta de la familia del niño de Canet

La familia del niño que ha pedido ser educado con un 25% de las clases en castellano en un centro escolar de Canet de Mar (Barcelona) - en cumplimiento de una sentencia del TSJC avalada por el Supremo - ha asegurado este lunes que se siente "señalada" y anima a otras familias a dar el mismo paso que ellos para defender sus derechos. Además, hace un llamamiento a mantener la convivencia y afirma que no apoya ninguna movilización relacionada con su caso.

En una carta remitida a COPE bajo el título en inglés “Stand up for your rights” ("Levántate por tus derechos"), la familia asegura que llevaba "tiempo debatiendo" si pedir o no la escolarización bilingüe para su hijo. "Si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los Tribunales. Es lo normal en una democracia. Y nos gusta que el sistema funcione", señalan.