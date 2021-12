Herrera en familia y en Navidad Parte 2

En la segunda, la música ha seguido siendo la protagonista con Ella Fitzgerald y "Frosty the snowman", Hannah Kerr y su "Winter Wonderland", Triana Pura, Raya Real, Brenda Lee y "Rockin' Around the Christmas Tree", Bing Crosby con "It's Beginning To Look Like Christmas", María Toledo, Lya y Manuel Cortés cantando juntos "Romero santo", Nat King Cole con "Oh Holy Night" y un doblete de Frank Sinatra rescatando sus inolvidables "Let it snow" y "Christmas memories".

En esa segunda hora se ha unido a la reunión familiar Rocío Crusset, que ha ensalzado las croquetas de su padre y su sopa de puchero. Este año, Rocío ha podido viajar a España para reunirse con su familia. Algo que no pudo hacer el año anterior por la pandemia. "Yo lo celebré con la familia del Manso, que no son muy navideños", ha contado Rocío. Pero, ¿quién es El Manso? "El Manso es el muchacho que le habla a mi hermana y cariñosamente le hemos puesto ese mote en la familia", matiza Alberto. El hijo de Herrera también ha desvelado durante la conversación que a su madre, Mariló Montero, no le gustan los galets, muy típicos en la comida del día de Navidad en Cataluña.

No te pierdas las dos mejores horas de la radio con Herrera y sus hijos repasando los villancicos imprescindibles de cualquier Navidad.