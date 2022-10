Herrera: “Si estamos en la tormenta de estanflación, consumo caro y nulo crecimiento, hay pérdida de trabajos"

Bienvenidos a este miércoles día 26. Bueno, bienvenidos, el día les habrá dado la bienvenida cuando se ha levantado, que será hace un rato, no ahora, me imagino ¿no?, como camastrones con zorrera y esas cosas. Uno, tenía que estar la cama: yo, tenía que estar en la cama. Ayer doble banderilla: brazo derecho, la gripe; brazo izquierdo, coronavirus cuarta generación. Eso es síntoma de la edad, porque ya te llama el servicio andaluz de salud y dice: “ya le toca, cuando quiera pásese por ahí”, y uno se pasa. Pues aquí está el tío, con la zorrera que tengo ahora mismo la cara desencajá, porque no saben primero, lo que duele esto; y segundo, bueno la reacción normal que causa. Pero en fin, es mejor estar vacunado que no estarlo. La opinión de uno ¿eh?, ya saben ustedes que hay gente que opina lo contrario, yo ahí no entro.

LA ESPERANZA DEL PEQUEÑO OLIVER

Hay una historia humana, fíjense. Si yo empezara hablando de presupuestos ,de ley trans, de sedición, de enmiendas a la totalidad, ahora mismo enmiendas a la totalidad en el Parlamento, hombre tiene una indudable tentación pero también las historias humanas a veces nos reconcilian un poco con el ser humano y con el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Qué me dicen ustedes de este crío malagueño que parecía desahuciado, que hoy llega a Barcelona procedente de México agarrándose a la vida. Es Oliver, un chaval de 2 años y medio de padre español y madre alemana, viven en Cancún, en fin un niño que hacía vida normal hasta que los padres empezaron a notar que el niño perdido energía, se quejaba mucho de los dolores.