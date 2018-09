Herrera entrevista a la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Tiempo de lectura: 1



Montero está convencida de que el aumento del gasto público previsto por el ejecutivo “se compensará con el incremento del creciminento económico, porque la economía se encuentra en fase expansiva y la recaudación ha crecido más de un 8%. Esto no quita que hay que estar vigilantes para evitar sorpresas”. Respecto al impuesto del patrimonio, apuesta por una armonización a nivel estatal. Ha reiterado que no habrá incremento de impuesto para autónomos, “los que más han contribuido a la recuyperación del país”. En cuanto al diésel, la ministra ha manifestado que todos los impuestso medioambientales se discuten de manera responsable, no tiene que haber diferencias entre gasolina y diesel y apuesta "por una equiparación progresiva”.