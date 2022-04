Herrera, al embajador ruso que afirma que lo ocurrido en Bucha es un montaje: "Es un crimen de guerra"

El embajador de la Federación de Rusia en España, Yury Korchagin, ha asegurado en "Herrera en COPE" que Volodímir Zelenski estuvo desafortunado cuando se refirió a empresas españolas como Porcelanosa durante su intervención en el Congreso de los Diputados, "me pareció de que hay una especie de intención de que algunas decisiones que corresponde tomar en España respecto a intereses españoles se tomen en Kiev".

Yury Korchagin asevera que la intención de Zelenski es hacer daño a la imagen rusa y a su gobierno, "esa es la intención, habla más de Rusia que de Ucrania y trata de imponer a los países en los que se dirige decisiones que, a mi juicio, no corresponde a los intereses de esos países como terminar el trabajo de algunas empresas o de algunas compañías en Rusia y esa decisión se debe tomar por esas compañías o por España, pero no por un país tercero".

La masacre de Bucha: "un montaje para despretigiar a Rusia"

En sus declaraciones en COPE, ha habido momentos de tensión al abordar Carlos Herrera la masacre cometida en la ciudad de Bucha. Ante la pregunta, el embajador ruso se ha remitido a lo dicho por el ministro de Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov sobre la matanza del Ejército ruso en la ciudad de Bucha con centenares de cadáveres de civiles en las calles, algunos con claros signos de tortura, "es una provocación hecha para desviar la atención pública extranjera, rusa y ucraniana sobre el tratado de paz que se está discutiendo. Es un montaje para despretigiar al Ejército ruso y desviar la atención de los países garantes de esta acuerdo de paz sobre el propio acuerdo, porque justo cuando apareció la luz al final del túnel aparecen estas pruebas"

"Hay que hacer una investigación independiente respecto a ello, porque hay muchas pruebas propias ucranianas de cuando pasa la Policía Nacional y cuando salió el Ejército ruso de la ciudad no hay ningún cadáver por la calle" afirma el diplomático ruso. Sobre las imágenes de satélite que demuestran que los cadáveres llevan semanas en las calles, Yury Korchagin duda "justo cuando declaramos que es un montaje aparece una compañía que dice que tenemos las imágenes de los satélites. Es un montaje para despretigiar a Rusia, hay que hacer una investigación. Cuando las tropas rusas se van, al día siguiente sale el alcalde, radiante y dice 'ya no hay rusos aquí y estamos bien', al día siguiente la Policía Nacional limpia la ciudad y no hay cadáveres y luego cuando entran los periodistas extranjeros aparecen los cadáveres".

Ante la insistencia de Carlos Herrera de que las imágenes no se pueden cuestionar y del director de ABC, Julián Quirós de que en Bucha se ha cometido un crimen de guerra bien a la llegada de las tropas rusas o a su salida, más los problemas de censura que impone el gobierno ruso a los periodistas, que incluso impide utilizar algunas palabras como "guerra". Ante esto, el embajador de Rusia afirma que "hay periodistas que dicen que no está pasando lo que se dice".

Yury Korchagin duda también de que mujeres e incluso niñas ucranianas hayan sido violadas por soldados rusos, "desde el principio hemos dejado claro que el Ejército ruso no dispara a los civiles, pero los batallones nacionalistas ucranianos, esos sí. Es una guerra de información, además, y en esta guerra vale todo. No hay que tomar todo por la verdad".

La expulsión de diplomáticos rusos de España

Sobre la decisión del Gobierno de España de expulsar a 25 diplomáticos y miembros de la embajada de Rusia en nuestro país, el embajador (que no se ve afectado por la medida para "dar una oportunidad a la diplomacia" como dijo el ministro de Exteriores Albares), entiende la medida como "no amistosa, indudablemente. Cuando fui citado al Ministerio de Exteriores pregunté sobre el fundamento de esa decisión y no me la explicaron bien, me dijeron que las actividades no eran compatibles con la actividad diplomática, pero cuando pedí algunas pruebas o explicación concreta se negaron a dármela".

Sobre si habrá una decisión espejo en Rusia con diplomáticos españoles, Yuri Korchagin recuerda que "uno de los principios básicos de la diplomacia es la reciprocidad, por eso, cuando se trata de una expulsión de diplomáticos de cualquier país en el que trabajan, claro que se toma una decisión correspondiente, en este caso en Moscú. Es una norma, la aplican todos los países y nosotros también".

Sobre la colonia rusa que vive en España, "hay más de 70.000 rusos que han encontrado en España su segunda patria, pero recibo muchas quejas sobre las dificultades que están sufriendo con sus cuentas".

