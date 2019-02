Herrera se dirige a la figura del Rey tras decir Sánchez que es su amigo

Tiempo de lectura: 1



El Rey Felipe VI subrayó este miércoles que "es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho", ya que sin respeto a la ley no hay "convivencia, ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad" y "quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

"Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", dijo el jefe del Estado al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas, por "su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho".

Sobre esto ha querido hacer hincapié Carlos Herrera en su editorial de esta mañana. “Ayer fue el Rey quien puso las cosas en su sitio”, ha dicho. “Cuando preguntas si hay alguien ahí, y lo dices con cierta esperanza de que alguien conteste, siempre sale la voz de uno que dice: 'Aquí estoy yo'. Ese es el Rey”, ha detallado.

El comunicador asegura en 'Herrera en COPE' que esa persona que siempre habla es “un tío de dos metros” que se llama Felipe, el Rey de España. “Sin derecho, la democracia no sería real”, estas fueron las palabras más destacadas que pronunció el monarca.

Sobre las mismas, Herrera ha querido dirigirse a “los que se dan de amigos del Jefe de Estado”, esos que dicen que “muero contigo”. Sus palabras iban encaminadas a Pedro Sánchez, a quien le dice que es “incapaz de decirlo sin equivocarse y sin decirlo del revés”.