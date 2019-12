Herrera: "El dinero que le quiten a Andalucía ya sabemos a dónde irá: a Cataluña"

Y ese acuerdo al que han llegado el PSOE y ERC, ¿lo conoce alguien? Solo un puñado de personas. Ábalos dijo ayer que ERC había renunciado a la vía unilateral y ellos al momento salieron: '¿Cómo que hemos renunciado? ¡Ya la tenemos liada!'. Hay un congreso de ERC este fin de semana en los que los de Oriol Junqueras puedan sacar los pies del plato o no. Pueden decir 'declaración unilateral de independencia sí o no'. Ante lo que Sánchez no puede hacer otra cosa más que silbar y lamentarse. Porque él sabe que sólo puede responder con retórica y con gestos. Con algo de semántica. Pero con muy pocas cosas más. Puedo amansar fiscales, estudiar medidas de gracia, llamar nación a tod lo que se menea... Mucha financiación, ¡que ya se la quitarán a Andalucía! Ahora que ha intervenido Andalucía ante el pasmo de los socialistas andaluces... ¡Qué vergüenza ver a Susana Díaz aplaudiendo la intervención! ¿Qué hubiera dicho esta Susana Díaz de haberse producido al revés: que Rajoy le hubiera intervenido cuando ella gobernaba? Con la desastrosa gestión que tenía y ponía en marcha. Ahora lo hace el PSOE y ella aplaudiéndolo. Pues el dinero que le quiten a Andalucía, la financiación que no vaya a Andalucía, pues ya saben a dónde va a ir. Todo lo que haga falta en Cataluña.

Pero todo lo demás es secreto. El pacto suicida e irresponsable de Podemos también lo es. Es fácil intuir que es un pacto de subidas de impuestos, del salario mínimo interprofesional, del gasto, del déficit... Y por supuesto subida del paro. Pero el pacto con ERC, bajo siete llaves. Y ya veremos qué sale de todo ello. Eso de la investidura el día de los inocentes me parece que es una buena inocentada.