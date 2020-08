Herrera desvela toda la verdad sobre la salida de Don Juan Carlos de España

Sólo hay que ver quiénes son los que celebran esta decisión de Juan Carlos I para pensar que a lo mejor no habría que estar tan contento. Juan Carlos ha sido piloto de la mejor etapa de España, a pesar de que en sus últimas horas hayan proliferado malas compañías o comportamientos inadecuados. ¿¡Quién no está expuesto a un comportamiento inadecuado!? Cuya decisión acerca de si traspasa o no los límites de la legalidad no lo tiene que decidir un plumilla o un locutorcito. Lo tiene que decidir un juez después de la acusación de un fiscal, que todavía no se ha manifestado.

El piloto de la mejor etapa de España - esa y no la que sueñan todos los guerracivilistas y cuentistas del pasado - está fuera del territorio nacional. Hoy en el Gobierno, aprovechando esta decisión - como pueden imaginar - han dado rienda suelta a sus sueños húmedos. Que el separatismo catalán o el separatismo vasco asesino de Bildu lo celebre, es lógico. Porque la firme actuación de Felipe VI desbarató un golpe sedicioso de los que hoy son socios del Gobierno, de PSOE y Podemos. Ese es el gran problema de Felipe VI. El enemigo está dentro del Gobierno. Juan Carlos tenía el enemigo fuera. También tenía enemigos, dentro del franquismo cuando era príncipe no les quiero ni contar. No es que le ningunearan, es que les faltaba escupirle.

Y Felipe VI tiene como enemigo declarado a Podemos. Pero oiga, tiene uno agazapado que se llama Pedro Sánchez. Sánchez ha estado presionando para que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa. Decisión que él podría haber no tomado, pero lo ha hecho. Sometido a una presión abrumadora y víctima de la más absoluta soledad. Un hombre que les recuerdo no está imputado, procesado o condenado. Por tanto, que la Justicia actúe rápido y si los fiscales no encuentran prueba de delito, ¿qué hacemos?.