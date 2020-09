Herrera desvela los motivos por los que Sánchez no quiere ser entrevistado por él en COPE

Carlos Herrera ha celebrado este miércoles con los oyentes de COPE su renovación por cinco años más. El líder más influyente de la radio española seguirá dando los buenos días a la audiencia, al menos, hasta 2025. Los fosfonautas están muy contentos por esta decisión y en "La tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo así lo han hecho saber.

Uno de ellos, además, ha lanzado una pregunta muy interesante sobre Sánchez que Herrera ha contestado sin ninguna duda. "¿Por qué crees que Sánchez no quiere venir a esta bonita casa que es la COPE para hacerle una bonita entrevista? A ver si me puedes sacar de dudas", le ha preguntado el oyente. Herrera ha respondido alto y claro: "Porque él querrá un masaje y no le apetece. Está en su derecho a que no le apetezca y está en su derrecho a declinar las entrevistas en esta casa. Yo antes se las pedía y el secretario de Estado de Comunicación, que además es mi amigo, me decía que no podía ser. Y ya tomé la decisión de no pedírselo más. Que sea él el que me lo pida y ya veré si me interesa que venga o no venga. Particularmente, me da igual", ha dicho el comunicador.

Antonio Naranjo le ha sugerido que tal vez debe primero sacarse "el título de masajista" para conseguir esa entrevista. "A todos les gusta ir a lugares donde saben que van a ser menos maltratados o no van a ser encarados de alguna vez. Eso es humano y razonable. Dos no discuten si uno no quiere. Creen que la línea argumental no es la que prefieren", ha señalado.

El periodista Álvaro Nieto, de Vózpopuli, ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió el sábado a LaSexta para ser entrevistada "sabiendo que le iban a criticar y que le iban a hacer una entrevista complicada". Y ha concluido: "El presidente del Gobierno tiene la obligación de atender a los principales medios de comunicación de España independientemente de su línea editorial. Debería estar para todos".