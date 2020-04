Herrera destapa toda la verdad sobre Isa Serra, la dirigente de Podemos condenada por agredir a policías

En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera ha dejado claro su opinión sobre esta polémica. "En este escenario de crisis del coronavirus, habría que preguntarse si en el Gobierno están los más indicados para gestionar esta situación. Lo digo porque a uno se le cae el alma a los pies al escuchar las actitudes del nucleo duro de Podemos dentro del Gobierno. España tiene ahora mismo a un vicepresidente y a una ministra de Igualdad que se han dedicado en las últimas horas, por ejemplo, a cuestionar la Justicia española. Y todo porque a Isa Serra, diputada de la Comunidad de Madrid, la han condenado por agredir a un policía en un desahucio. El tribunal - no otros periodistas creadores de bulos - da por probado que insultó gravemente a los agentes, los empujó, les arrojó objetos en lo que era un acto de protesta por un desahucio. Después del acto de protesta por el desahucio ocurrieron los hechos. Acosó, insultó, zarandeó y vejó a tres policías municipales después de intentar para el desahucio, no antes y después. EFE publicó una noticia que decía 'Isa Serra, condenada a 19 meses por intentar parar un desahucio' No bonitos, ni por intentar parar a un desahucio ni por intentar ayudar a una persona discapacitada. Fue después cuando ella y otros partisanos de Snoopy se quedaron a coaccionar a tres policías municipales", ha comenzado diciendo Herrera.

Después, el comunicador ha hecho un retrato de quién es Isa Serra. "Las tres policías han corroborado cómo fue la escena: violenta, macarra, llena de insultos, agresiones... La niña es de familia acomodada y hasta empezar a cobrar como cargo público había trabajado lo mismo que el sastre de Tarzán. Esta joya, que ya en 2013 aparecía en un documental destrozando una oficina bancaria y que se hizo famosa por atacar a Amancio Ortega por donar dinero a la sanidad pública, dice que la han condenado sin pruebas. Vamos, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es fascista. Ya conocemos otras casos. Alfón, el de las bombas caseras en la mochila, era un héroe. Bódalo, el que agredía a una embarazada por no cerrar una heladería, era un mártir. Rodrigo Lanza, el que dejó a un guardia urbana parapléjico y mató a Víctor Laínez por los tirantes de la bandera española, un incomprendido. Las víctimas eran tres mujeres que hacían su trabajo por orden judicial. Pero con ellas no ha valido el 'Hermana, yo sí te creo'. Si eres mujer y trabajas de policía, a lo mejor eres menos mujer. O fascista.