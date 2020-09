Herrera descifra el interés oculto de Sánchez por reunirse con Ayuso para tratar la situación en Madrid

En clave nacional, Herrera ha vuelto a matizar algunos de los errores que ha cometido Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia y también ha señalado cuáles son sus verdaderas intenciones al ofrecerse a Isabel Díaz Ayuso para acudir a la Puerta del Sol para tratar de la situación en Madrid: "En España la situación sigue complicada. Y esta situación se ha producido por el modelo de Pedro Sánchez, que ha decidido pasar el marrón a las comunidades autónomas para él irse a la playa. Las comunidades autónomas necesitan una serie de recursos legales que seguramente ayudarían a mejor la situación. El Gobierno se ha tirado muchas semanas silbando mientras Madrid pide ayuda. No es la primera vez que Ayuso pide ayuda a Sánchez, pero en esta ocasión ha accedido con el detalle de decir que la cosa no va con él. Pero el objetivo de los 'guionistas de Moncloa' es que Sánchez entre por la Puerta del Sol mostrando la imagen de que este problema no va con el presidente, dejando a Ayuso en el punto de mira".