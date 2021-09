Herrera no se corta al calificar a la youtuber que pide matar a los simpatizantes de Vox: "Zángana"

Este lunes, Carlos Herrera también ha hablado sobre esta cuestión. En su monólogo, el comunicador no ha tenido problemas en calificar a Esty Quesada y ha recordado que sus palabras formaban parte de la filosofía de ETA. "Solo hay que escuchar la sarta de barbaridades que soltó este fin de semana una zángana. Una youtuber de estas que no tienen ni pizca de gracia pero que el postmodernismo está elevando a los altares. Sentada con Rufián, otro pringao exactamente igual. Y coge la tipa y pider matar a los de Vox. Porque hombre, matar está mal a veces, no siempre. O sea, la filosofía de ETA. Y Rufián riéndole la gracia", ha dicho el comunicador.

Herrera ha terminado su reflexión así: "Estos son los que van de modernos y portadores del futuro. Con eso estamos y con eso tenemos que torear".