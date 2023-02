En 'Herrera en COPE' hablamos con Isabel Jimeno, responsable del Grupo de Vacunas en Médicos de Familia

Algunos científicos advierten que la covid-19 no es la primera pandemia que afronta la humanidad ni va a ser la última, por desgracia. No se sabe cuando será la próxima, pero la amenaza de que ocurra existe. Y esta es la razón por la cual los expertos siguen muy de cerca los patógenos que son de interés como el virus de la gripeaviar,concretamente el subtipo H5N1de este virus. Se trata de un virus que se transmite con mucha facilidad (a través de los aerosoles, es decir, por el aire), tiene una alta capacidad para mutar y su tasa de mortalidad es superior al 50 por ciento. Por el momento, la buena noticia es que la transmisión de aves a personas sigue siendo algo muy poco frecuente. Además, no se han registrado casos de contagio de un humano a otro.