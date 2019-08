Herraiz: “Abrir las puertas de par en par, provocaría un efecto llamada inasumible para cualquier país"

Muy buenos días, que hace ya dos horas que hemos estrenado este martes aquí en ‘Herrera en COPE’, les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta la 13h.

Se espera una jornada estable en prácticamente todo el país, suben las temperaturas en el centro y bajan en el sureste donde no se descartan lluvias en puntos de Valencia, Murcia y Almería.

Donde se prevé mucho calor en la isla de Gran Canaria, las altas temperaturas unidas al viento vuelven a ser el peor enemigo de los incendios. Como te venimos cantando, en las últimas horas se ha declarado un nuevo fuego al este de la isla, en el término de Ingenio cerca de Telde, la última hora la ha adelantado hace unos minutos aquí en ‘Herrera en COPE’ el responsable de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Florencio López. En Ingenio la situación es buena, nos decían desde Protección Civil. También en Gran Canaria, en el otro incendio de Tejeda los servicios de extinción siguen trabajando sin descanso, las peores previsiones de fuerte viento se cumplieron y lo que parecía estabilizado se volvió a descontrolar. Desde que el fuego se inició el sábado en el término de Artenara ha arrasado unas 1500 hectáreas, una noche más los vecinos de Tejeda han dormido fuera sus viviendas y el perímetro afectado por el fuego ronda los 30 km. Aquí también las noticias que llegan a esta hora en el incendio de Tejeda son buenas aunque el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoce que sigue habiendo riesgo.

El origen de este primer fuego se debió a una imprudencia de un vecino, en el caso del segundo en el de Ingenio todo apunta que ha podido ser intencionado; estas son las novedades de los dos incendios que a esta hora permanecen activos en Canarias, de momento buenas noticias.

Donde también tenemos novedades es en la crisis del barco gestionado por la ONG Open Arms, tras 12 días 151 inmigrantes siguen en el barco, 30 de ellos son menores y la principal novedad es que la ONG ha solicitado a la embajada española en Malta que dé asilo los niños y designe un puerto para su traslado. Considera que cumplen las condiciones para ser reconocidos como refugiados. Hasta que la noticia, luego está el intenso debate que se ha abierto y que teníamos aquí en ‘Herrera en COPE’ con el fundador de la ONG Open Arms, Óscar Camps, en este asunto y no nos vamos a cansar de repetirlo lo que sobra es demagogia y lo que falta es realismo. Vaya por delante que nadie, absolutamente nadie, quiere que los inmigrantes mueren ahogados en el Mediterráneo, cualquiera con un mínimo de sensibilidad asume esta cuestión, que es simple, aunque a veces parece que no está de más recordarla. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta al trabajo que hacen estas ONGs en alta mar? ¿Acoger en Europa todos los que llegan? Porque no todos son por cuestiones políticas, no todos huyen de la guerra; se escapan de la miseria, huyen del hambre… algo que haríamos todos, tú y yo, pero no confundamos porque no son refugiados políticos y lo que está claro es que abrir las puertas de par en par, así sin más, provocaría un efecto llamada inasumible para cualquier país de Europa que generaría, por cierto, muchos problemas. Esto del efecto llamada lo niegan las ONG y lo hacía también en ‘Herrera en COPE’ el fundador de Opena Arms, Óscar Camps.

¿Qué está haciendo el Gobierno de España? o mejor ¿qué no está haciendo? Han pasado 12 días, hoy se cumple el décimo tercero y la Comisión Europea no ha recibido ninguna petición tampoco del gobierno de Pedro Sánchez para coordinar el desembarco. Si a Bruselas no se lo solicita expresamente un estado miembro no actúa, esto es así, nos guste o no nos guste; si un estado miembro no lo pide, Bruselas no actúa. Así que no siempre se puede culpar de todo lo que ocurre a Europa, ese ente indeterminado.-

Al margen de las cuestiones de inmigración, el otro gran debate del día lo marcábamos a primera hora aquí en ‘Herrera en COPE’, nadie duda de que el presidente del Gobierno tenga derecho a vacaciones, pero con el trabajo está sin hacer, llevamos más de 100 días sin gobierno desde que fuimos a votar el 28 de abril lo que planteábamos aquí es si se lo había ganado o no. Tiene derecho, claro que tiene derecho como cualquier trabajador. Aunque si eres autónomo seguro que te estás preguntando que tú si no has acabado la faena no te puedes ir de vacaciones, y no te falta razón.

Recordarán que Zapatero se fue del Gobierno con más de cinco millones de parados y una tasa de desempleo superior al 22%. No estamos, no estamos ni de lejos en esa situación, pero hay indicadores que siguen encendiendo numerosas alarmas y que avisan de un agotamiento, que algunos economistas incluso ven como un fin de ciclo.

Los datos de crecimiento económico del segundo trimestre no fueron buenos, el dato de paro del mes de julio fue el peor desde 2008, la venta de viviendas se ha enfriado, la producción industrial también.

Estos son los datos y luego está la amenaza que supone para cualquier colombiano el brexit y la guerra comercial entre EE.UU. y China. España no es ni mucho menos ajena, pero el Gobierno sigue negando que haya motivos para preocuparse. Y ahora María Jesús Montero va más allá y sugiere que el Gobierno va elevar la presión en la previsión de crecimiento para este año del 2,2% actual al 2,3%. Por eso he querido que volvieran a escuchar a Zapatero, eso sin ánimo de amargar el martes a nadie, vale por si les ha recordado algo, que luego la culpa de lo que pase en la economía será del primero que pase por ahí.