Héroes sin capa en "Herrera en COPE": el vigilante jurado que salvó a un hombre a punto de electrocutarse

El suceso, que podría haber sido mortal, ocurrió el pasado 23 de julio cuando Miguel Rodríguez, que estaba realizando unos trabajos en una fachada en la localidad coruñesa de Betanzos, casi se electrocuta al recibir una descarga de 380 votios al apoyarse en un cable de alta tensión para evitar caerse.

Miguel se dio cuenta inmediatamente de que algo iba muy mal, "una vez que apoyas la mano, te apoyas en los cables y al momento te das cuenta que no puedes hacer nada" ha contado estremeciéndose en "Herrera en COPE" pese al tiempo transcurrido. Porque Miguel aún lleva vendada la mano izquierda, además no lo puede olvidar porque en todo momento se enteraba de lo que estaba pasando y de que era muy difícil que le ayudaran, "me enteraba de todo, me preguntaban, pero no podía hablar decía la electricidad, la electricidad, corten la electricidad. Fue un minuto y medio muy largo, y no podían hacer nada porque no se podían subir al andamio ni tocar. Era muy complicado".

Muchos vecinos se asomaban a las ventanas, le preguntaban, pero no podían hacer nada hasta que apareció Fran Orizales, vigilante jurado que estaba a punto de terminar su jornada laboral y no pudo dejar de asistir a Miguel. "Desde que lo vi enganchado supe que tenía que hacer algo. La condición humana te dice, no te metas ahí, pero al oír los gritos me dije hay que sacarlo".

Miguel y Fran ya se han visto en una ocasión después de aquel viernes de julio. Este mediodía no se han visto, pero se han encontrado a través de la radio. "Me alegra seguir escuchándolo" dice en COPE Fran, el héroe, "con capa o sin capa es un héroe" afirma Miguel.

"Estas cosas pasan y podemos contarlo los dos y hay que disfrutar la vida y no pensar que esto se nos va en un segundo" insiste Fran como canto a la vida y sí, lo reconoce, "es grato sentirme héroe sin capa".