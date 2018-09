Hanna Serroukh: "El buenismo nos impide tener una visión clara del terrorismo global"

Tiempo de lectura: 1



"En Cataluña no es una cuestión menor el que se haya asentado el salafismo, el que haya barrios en los que la dinámica social ha cambiado porque el salafismo apela a vivir en el siglo VIII, algo incompatible con nuestra democracia, con nuestro modelo social y no se está actuando. El buenismo, la falta de tener clara la dimensión total del extremismo y del terrorismo global hace que esta parte nos esté fallando y que hayamos normalizado realidades que no son normales. No es posible que tengamos jóvenes que cuando salen de su casa tengan que vigilar cómo se visten, con quien hablan porque les están vigilando" denuncia Hanna Serrouhk, coordinadora de Estudios Islámicos del GEES, "hay que tener muy claro de lo que estamos hablando, no es ser racista o xenófobo, una cosa es el orden islámico que se quiera imponer y que se extiende por Europa de forma virulenta y otra cosa es la fe musulmana".

Las Fuerzas de Seguridad trabajan a un nivel de amenaza 4, ¿es suficiente? "Se trabaja al nivel 4 y desde una calidad de trabajo excelente, pero desde GEES nos preguntamos, ¿quién más trabaja desde esa perspectiva, las administraciones públicas, los ayuntamientos, los agentes sociales incluyen este elemento, el extremismo que se está expandiendo, tienen la percepción de que las dinámicas de convivencia están cambiando?" contesta Hanna que asegura que sus orígenes marroquíes no le plantean ningún problema en sus relaciones sociales, "no son ningún problema, tengo una visión más amplia como muchos otros españoles y soy un elemento de fuerza de nuestro país, ahora bien, esto no debe ser secuestrado por manipuladores, extorsionadores, ideólogos con fines que atentan contra nuestra libertad y nuestro modelo social que nos permite tener la calidad de vida que estamos teniendo todos".