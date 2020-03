González Laya: "Hay españoles que salieron en plena crisis del coronavirus que ahora piden ayuda para volver"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que su Ministerio va a ayudar a todos los españoles que ahora mismo se encuentran en el extranjero a volver pero ha pedido también "responsabilidad" para aquellos que tienen intención de volar estos próximos días. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", González Laya no ha podido cuantificar el número de españoles que están 'atrapados' en el extranjero. "No sabemos cuántos son porque muchos no están registrados. Pero todos ellos se van comunicando con las Embajadas y consulados y les estamos ayudando a todos", ha señalado.

González Laya ha señalado que no se puede poner "un avión a cada español" para que puedan regresar pero está en permanente contacto con sus homólogos para coordinar operaciones. "Damos prioridad a aquellos que son menores, niños, estudiantes y lugares donde las condiciones son más complicadas", ha dicho. Sin embargo, la ministra también ha alertado que muchos españoles están siendo irresponsables al haber tomado ya vuelos cuando la crisis del coronavirus arrancó y ahora están pidiendo volver. "Hay españoles que saliendo el pasado viernes del país y nos están pidienso auxilio. Necesitamos mucha responsabilidad. A quien no sea responsable va a ser muy difícil ayudarle", ha dicho. Del mismo modo, la ministra ha pedido a los españoles que puedan permanecer en los países donde se encuentran que se queden allí. "Sigan las consignas sanitarias de las autoridades locales. Si está bien y no necesita urgentemente volver a España, sea responsable y quédese allí", ha avisado.