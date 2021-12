Garamendi, sobre el acuerdo para la reforma laboral: “Da libertad de empresa, seguridad jurídica y paz social”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha celebrado en 'Herrera en COPE' el sí definitivo de la patronal al acuerdo con Gobierno y sindicatos para la reforma laboral. Asegura que el pacto da “libertad de empresa, seguridad jurídica y paz social”, además de mantener el marco de flexibilidad de la anterior ley de la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

“Nosotros no estamos en política y yo no sé si ha ganado Díaz, Calviño, los sindicatos o yo, no tiene que ganar nadie, tiene que ganar España y la economía”, destaca el presidente de la patronal en COPE ante las acusaciones de haber cedido ante el Ejecutivo. “Llevamos 9 años oyendo 'derogación', 'aspectos lesivos', frases que colocan algo que pueden ser lo peor para la economía: la indefinición y la inseguridad. La pregunta del millón de los inversores era siempre: ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Era algo de lo que había que hablar, había que dar seguridad”, destaca.