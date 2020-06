Garamendi, en COPE: "El teletrabajo puede hacer que haya menos empleo en España"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado un aviso sobre el abuso del teletrabajo y las posibles consecuencias que podría acarrear para el empleo. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", el líder de la patronal asegura que el teletrabajo "está muy bien como complemento o en favor de la conciliación familiar, pero si impone como un derecho será un problema", ha señalado. "El mundo empezará a hablar de productividad y no de horas. ¿Por qué no voy a contratar a un señor de Portugal o la India para que haga ese mismo trabajo desde casa? El teletrabajo es una buena herramienta si no la destrozan y puede llevar a que haya menos empleo en España", ha alertado. En este sentido, Garamendi cree que una empresa "necesita el trato humano" y desdeña las pretensiones de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz de regular el teletrabajo en los negocios.

Sobre la negociación para prorrogar los ERTE, Garamendi lamenta que todavía no se haya alcanzado un acuerdo con el Gobierno pese a que llevan "semanas negociando". "Me hubiera gustado llegar a un acuerdo el día 15 para que las empresas se prepararan. Los empresarios queremos trabajar y queremos reabrir el mayor número de negocios lo máximo posible. La factura es altísima", ha dicho.

Para afrontar la dura crisis económica, Garamendi ha apelado a tener en cuento "el rigor presupuestario y la ortodoxia económica". "Europa es la salvación real que tenemos. Esa Europa solidaria que nos va a dar 150.000 millones de euros. Pero esa solidaridad significa también responsabilidad. Tenemos que ponernos a trabajar y plantear de forma inteligente la desescalada. Invertir bien el dinero y no gastarlo Los gastos que tengamos desde el punto de vista coyuntural, no me preocupan. El problema es si nos metemos en gastos estructurales, de donde ya venimos", ha alertado. En este sentido, Garamendi ve con buenos ojos la candidatura de la vicepresidenta Nadia Calviño para la presidencia del Eurogrupo. "Nos parece una magnífica noticia. El Eurogrupo marca la política económica. Si la máxima responsable de la economía española tuviera ese honor, sería muy bueno", ha dicho.