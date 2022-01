Francisco Igea, candidato de Cs en Castilla y León, en COPE: "No haremos presidente a Mañueco"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tiene claro que puede ser la llave para dar la mayoría al PP el día 13 de febrero, cita electoral para los castellanos y leoneses. Sin embargo, deja claro en "Herrera en COPE", que "me presento a ganar", aunque según las encuestas lo tiene difícil porque conseguiría entre 1 y 3 escaños.

Francisco Igea se ha enfrentado en "Herrera en COPE" a preguntas como, ¿qué pasa si mañana se encuentra con el señor Mañueco si es que aún no le ha visto desde que disolvió las Cortes y convocó elecciones? "No, no nos hemos encontrado, espero encontrármelo en los debates de la campaña, para que pueda explicarnos a nosotros mirándonos a los ojos y a los ciudadaos , cuál es la razón para que ha provocado un adelanto electoral innecesario, suspender un presupuesto de 12.000.000 imprescindible para la recuperación, cambiar la consejería de Sanidad en mitad de las sexta ola, tiene que haber una razón , pero no nos lo ha explicado".

"No haremos presidente a quien ha mentido y ha sido deshonesto"

Si saca los escaños necesarios para que siga gobernando el PP con mayoría, ¿votaría a favor en esa investidura, con lo que ha ocurrido?, “Nos encontraríamos en una situación difícil, pero no haremos presidente a quien ha demostrado una deshonestidad con sus ciudadanos, a quien ha ejercido la mentira públicamente y quien ha puesto el interés personal y de partido por encima del interés de la comunidad. La deshonestidad y la mentira tiene que tener un precio en política. ¿Eso quiere decir que no podemos o que podremos llegar a un acuerdo? Podemos llegar a un acuerdo con el PP porque ya hemos llegado, el acuerdo está ahí, en las Cortes, está registrado, pero de ninguna manera podemos hacer presidente al que ha ejercido la deshonestidad de una manera tan notoria”.

¿De qué dependerá de que Cs obtenga representación parlamentaria? "Lo que ocurre después de las elecciones nadie tiene la culpa, es la decisión de los ciudadanos y hay que asumirla y entenderla, lo que toca ahora es analizar cuál es la situación y qué opinan los ciudadanos para acercarnos a ellos con una propuesta atractiva para ellos. Lo que dicen las encuestas es que nuestras expectativas están entre 1 y 3 y que la acción de Gobierno está muy valorada y está también valorada que justifica la decisión de Mañueco para convocar. Pero también sabemos que la acción de nuestras consejerías las que están mejor valoradas, aunque es verdad que los ciudadanos suelen identificar la acción de gobierno con quien la preside”.

Por ello critica las palabras del actual presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP esta misma semana en un desayuno informativo,“Manueco es el único presidente que conozco que se presenta a unas elecciones y dice que no le gusta su política sino que le gusta la del presidente de otra autonomía, y eso es lo que tenemos que decir a la gente esto que ustedes valoran bien, esta acción de gobierno no es del señor Mañueco sino de quienes liderábamos las consejerías”.

Y pese a las encuestas, Francisco Igea no duda en afirmar que “salgo a ganar, pero llegaremos a un acuerdo con quien lleve más lejos nuestro programa de reformas, no somos prestamistas de votos”.

Sobre el apoyo dentro de su partido y la rivalidad con la presidenta de Cs, Igea asegura que se han superado aquellos momentos tensos, pero ¿han seguido trabajando, es unidad o puede el marketing? “Aquí no ha habido marketing, no solo la ejecutiva del partido, no solo Inés, militantes en redes, exmilitantes, la reacción de indignación con lo que ha ocurrido ha sido unánime y balsámico dentro del partido y hay muchas ganas de de campaña y de explicar a los ciudadanos”.

Las declaraciones de Garzón, "un regalo" para el PP

Sobre las declaraciones de Alberto Garzón sobre la ganadería intensivas, el candidato de Cs a la presidencia de Castilla y León las considera “un regalo, el Gobierno no es un comentarista, el Gobierno tiene que regular y si hay algo que está incorrecto debe juntarse con los sectores, analizarlo y regular. Y también es fruto de la ignorancia sobre el sector, que es una ignorancia bastante extendida y lo que se cuenta a veces no se corresponde con la realidad. Por tanto, es una imprudencia de un ministro que se ha convertido en un comentarista, lo mismo hace esto que te convoca huelga de juguetes, y es un regalo en una precampaña que va a perjudicar seriamente al Partido Socialista y a Podemos, claro”.









